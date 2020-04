Tarenzi: “La ripresa del campionato viene dopo la salute di tutti. L’Inter è una società meravigliosa, sogno lo scudetto”

Stefania Tarenzi ha ampiamente dimostrato di essere stata un investimento importante per l’Inter femminile. L’attaccante 32 enne si è resa protagonista di prestazioni eccellenti e spesso decisive, prima della sosta forzata dovuta al Covid-19. La giocatrice nerazzurra ha parlato della situazione ai microfoni di TuttoSport: “Siamo in un momento complicato, ne soffro molto perché ero abituata a una vita piena di spostamenti. Il programma di allenamento del nostro preparatore perlomeno mi distrae e non mi fa rimuginare troppo sulla cosa. Guardo il lato positivo: ho tempo per fare un sacco di cose che prima mi erano quasi impossibili. Scrivo i miei pensieri, leggo, guardo serie tv. Riesco a tenermi impegnata comunque”.

Tarenzi ha poi proseguito: “La ripresa del campionato è importante ma non fondamentale ora come ora. La cosa che conta è la salute, il benessere di tutti. Se poi si dovesse riprendere ben venga, ci faremo trovare pronte per chiudere al meglio la stagione. Questo è il mio primo anno in nerazzurro, spero di aver dato un buon contributo e voglio farlo ancora per tanto tempo, l’Inter è una società straordinaria, seria. Ci permette di migliorare ogni giorno, mi hanno convinto a rimettermi in gioco. Sono certa che col tempo ci toglieremo tante soddisfazioni. Sono felicissima di fare parte di questo club e sogno di vincere lo scudetto. Un giorno ce la faremo, questa squadra se lo merita”.

