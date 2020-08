Taribo West e il periodo a Milano: “Ho usato la chiesa per aiutare senzatetto e nigeriane”

“Ho usato la mia chiesa mentre ero a Milano per aiutare i senzatetto e nigeriane portate in Italia in nome della prostituzione”. Taribo West è sempre stato un giocatore e un uomo fuori dal normale. Persona molto credente, nel suo periodo a Milano, quando era in forza all’Inter e al Milan, ha aiutato tante persone in difficoltà. In un’intervista a The Punch parla così: “Dio ci ha detto di usare tutto ciò che abbiamo generato dal nostro reddito personale per migliorare il tenore e la vita dei meno privilegiati, specialmente quelli che la società aveva cancellato perché vivere in Europa non è facile, è come una terra di profughi economici”.

Il fenomeno della prostituzione è molto complesso, così anche tutta la trafila per aiutare tutti i migranti in quel periodo. “Quello che abbiamo fatto è stato dopo averli consegnati, abbiamo dato loro un posto dove stare e da lì abbiamo cercato un lavoro per loro e li abbiamo aiutati anche a procurarsi i documenti. È stata molto dura per me, perché ho speso molti soldi. Ma è stato storico nella nazione italiana”.

