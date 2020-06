Tavecchio non punta sull’Inter: “Juventus e Lazio sono favorite, sei punti sono troppi da recuperare”

In un’intervista a GR Parlamento Carlo Tavecchio ha parlato delle sue impressioni dopo la ripresa del campionato soffermandosi sulla corsa Scudetto.

Alla domanda di chi secondo lui vincerà la Serie A la risposta secca: “Juventus o Lazio, per i nerazzurri è quasi impossibile recuperare sei punti”. Secondo Tavecchio l’Inter non entrerà quindi nello sprint finale per il campionato nonostante i tre punti portati a casa ieri nel recupero contro la Sampdoria.

L’ex presidente della FIGC ha poi concluso l’intervista parlando dei problemi legati alla ripresa delle competizioni: “Il problema era legato ad un fatto economico. Adesso il calcio è sulla linea di lancio e non lo fermano, servirà un po’ di fortuna per far sì che non si creino ulteriore questioni in futuro”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!