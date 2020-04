Il presidente de LaLiga Tebas: “Lautaro Martinez al Barcellona? Non è vero, non c’è una trattativa”

La fumata con il passare dei giorni si sta facendo sempre più nera: il matrimonio tra il Barcellona e Lautaro Martinez risulta sempre più lontano, e a far rimbalzare la notizia sono proprio i quotidiani spagnoli. Dopo il forte pressing dei blaugrana nelle scorse settimane, in questi giorni l’orbita Martinez sembra allontanarsi sempre più. As, il più importante giornale sportivo di Madrid, ha riportato che la vera priorità per Messi e compagni è il ritorno a “casa” di Neymar, più che l’acquisto del giovane attaccante interista.

Se si dovrà quindi dare priorità a un trasferimento importante, il brasiliano si posiziona davanti al Toro. A riguardo, ha parlato il presidente di LaLiga Javier Tebas: “Non è vero che il Barça negozia il trasferimento di Martinez. Non stanno negoziando, sono più che consapevoli di quanto gli investimenti di un certo tipo saranno difficili, ci saranno dei baratti nel mercato estivo. Non sono però sorpreso che il Barcellona sia li a monitorare il tutto”. In questo senso, il presidente di Mediapro Jaume Roures si accoda alla parole di Tebas specialmente riguardo al ritorno di Neymar: “Il club non ha capacità di firmarlo. Adesso è impossibile”.

