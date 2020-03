Telegraph – Lukaku segue un corso da allenatore: lezioni online durante la pausa

Non ha intenzione di perdere tempo Romelu Lukaku, che nella sua carriera ha sempre dimostrato di avere le idee ben chiare su quello che sarebbe stato il suo percorso all’interno del mondo del calcio. Il centravanti dell’Inter, ad esempio, si è già portato avanti con gli anni ed ha iniziato un corso online per diventare allenatore. Un’iniziativa, come rivelato dal Telegraph, presa in realtà da diversa mesi insieme ai connazionali Axel Witsel e Kevin De Bruyne e che in questi giorni di quarantena forzata è stata rispolverata.

Le lezioni sono evidentemente registrate e consultabili in qualsiasi momento, per questo motivo vengono svolte per via telematica. Lukaku, che nei primi mesi in Italia ha mostrato una gentilezza e bontà d’animo sconosciuta ai molti, rivela ancora una volta un aspetto che sicuramente in pochi si sarebbero aspettati. Programmare un futuro da allenatore, nel pieno della carriera da calciatore e con così tanti altri anni davanti, è un ulteriore conferma di leadership e maturità.

