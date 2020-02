Terremoto Barcellona! Bartomeu torna in città per affrontare la crisi: Abidal a rischio?

E’ scoppiato un vero e proprio terremoto sportivo in casa Barcellona. Gli animi in casa blaugrana si sono davvero accesi dopo la reazione di Lionel Messi contro le parole del team manager Eric Abidal. In Catalogna quando parla la Pulce, si sa, scoppia sempre qualcosa di importante anche perché l’argentino non è solito uscirsene con dichiarazioni così forti.

Ebbene come riporta il Mundo Deportivo, per mettere a freno questa situazione di emergenza, sta per tornare a Barcellona il presidente Josep Maria Bartomeu. Il numero uno blaugrana vuole vederci chiaro e al momento non sono arrivate risposte ufficiali. La situazione di Abidal potrebbe però essere a rischio e l’Inter la guarda con attenzione: le parole del francese di questa mattina infatti hanno fatto tremare il mondo nerazzurro, che ora aspetta l’evolversi della faccenda.



