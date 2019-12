The Guardian svela la prima parte della top 100 del 2019: ben quattro interisti in classifica

Se l’Inter vola in Serie A il merito è anche dei top player a disposizione di Antonio Conte. Come ogni anno The Guardian, noto tabloid inglese tra i più autorevoli in Inghilterra, ha scelto di stilare la classifica dei 100 calciatori più forti degli ultimi dodici mesi. Prime 60 posizioni rivelate e primi nerazzurri inseriti tra i migliori al mondo: spazio così ad Handanovic, Godin, Lukaku e Lautaro.

Il numero uno dell’Inter entra in classifica al 98esimo posto, davanti a Lacazette e all’ex nerazzurro Coutinho. Spazio poi a Diego Godin, in nerazzurro dallo scorso luglio: l’uruguayano è 85esimo, tra Havertz e Pukki. Al 60esimo posto c’è anche Mauro Icardi: il bomber argentino, oggi in prestito al Paris Saint Germain, segue in classifica l’altro attaccante Timo Werner. Ad un passo dalla top 50 c’è invece Romelu Lukaku: 51esimo il centravanti belga, davanti a Gabigol ed alle spalle di Pjanic. 47esimo invece il Toro Lautaro Martinez, tra i migliori cinquanta del mondo. Riferimenti di tutto rispetto per i top player nerazzurri: sei gli interisti tra i calciatori più forti del mondo.

