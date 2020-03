The Sun – Aubameyang, senza Europa League sarà addio: Arsenal rassegnato

L’Arsenal sembra ormai rassegnata. Pierre-Emerick Aubameyang non rinnoverà il suo contratto con i Gunners e lascerà il club in estate, a 12 mesi dalla fine del suo contratto. A rivelarlo è The Sun che racconta le ultime di mercato relative al club di Arteta, con l’attaccante seguito con insistenza soprattutto dall’Inter in caso di un eventuale addio di Lautaro Martinez, cercato dal Barcellona.

Fondamentale per l’ormai certa partenza del centravanti del Gabon la qualificazione in Europa League dell’Arsenal. In caso di traguardo mancato, i Gunners dovranno rassegnarsi all’idea di dover salutare l’attaccante. Sensazioni già attuali all’interno dello spogliatoio di Arteta, con i dirigenti che non hanno intenzione di rivivere la stessa situazione dello scorso anno, quando Ramsey e Wilshere hanno lasciato l’Arsenal da svincolati. Addio praticamente certo dunque per Aubameyang, con le big europee pronte al testa a testa per assicurarsi il calciatore. C’è anche l’Inter in corsa, il tutto in attesa di conoscere il futuro di Lautaro.



