The Sun – Everton, nel mirino Pellegrini: in lista anche Zaniolo, seguito dall’Inter

L’Everton cerca rinforzi, la Roma è pronta a salutare le sue stelle e l’Inter tenta di inserirsi nell’affare per approfittarne e, alla fine esultare. Questo in sintesi l’intreccio di mercato che coinvolge il club allenato da Carlo Ancelotti e le due italiane secondo quanto riportato da The Sun. Gli inglesi sarebbero alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo ed avrebbero scelto, tra i tanti, Lorenzo Pellegrini. Il romanista fatica a trovare l’intesa per il rinnovo con il suo club e potrebbe lasciare la capitale, trasferendosi in Premier League.

Ma l’Everton segue da vicino anche un altro giallorosso: Nicolò Zaniolo. Il club di Ancelotti sarebbe pronto a far follie per il jolly box to box da affiancare ad André Gomes nel suo 4-4-2 ma, come riportato dal tabloid inglesi, i Toffees dovranno fronteggiare la concorrenza dell’Inter. Secondo The Sun, i nerazzurri sarebbero al lavoro per riportare il classe ’99 a Milano, dove si è formato nella Primavera prima di trasferirsi a Roma, rientrando nell’affare Nainggolan. Un intreccio di mercato clamoroso che coinvolge Italia ed Inghilterra, con l’Inter pronta ad approfittare di eventuali situazioni favorevoli sul mercato.

