The Sun – Spese folli per il Chesea: 200 milioni per Lautaro, Pjanic e Donnarumma

Il club allenato da Frank Lampard intenzionato a far follie sul mercato. Come riportato infatti da The Sun questa mattina, il Chelsea è pronto a far spesa in Italia per rinforzare la propria rosa e puntare ad arrivare fino in fondo nelle prossime competizioni. 200 milioni di sterline sul piatto per tre stelle della Serie A: lo juventino Pjanic, il rossonero Donnarumma e, in particolare, il nerazzurro Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino, seguito con grande insistenza dal Barcellona, è riuscito a conquistare gli occhi dei grandi club europei, con Chelsea e Manchester City pronti a far follie dalla Premier League. Recentemente dalla Spagna hanno fatto sapere che il Barcellona al momento teme l’offerta fuori mercato delle inglesi, decise a sbaragliare la concorrenza per il Toro. Tra gli oggetti del desiderio dei Blues anche Donnarumma, sostituto di Kepa, e Pjanic, alternativa a Jorginho. Ma Lampard ha bisogno soprattutto di un attaccante, per questo nel mirino dei Blues c’è spazio in particolare per Lautaro Martinez, uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa.

