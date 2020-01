TheSun – Via Ashley Young, Maguire è il nuovo capitano del Manchester United. La conferma di Solskjaer

Anche se è già stata chiusa ormai da diverse ore, la conferma della buona riuscita della trattativa tra Inter e Manchester United per Ashley Young è arrivata dallo stesso club inglese che ha immediatamente comunicato il passaggio della fascia di capitano al giovane difensore arrivato la scorsa estate, Harry Maguire. Il laterale sinistro abbraccerà invece Antonio Conte, tecnico che l’ha corteggiato fortemente proponendogli un’entusiasmante sfida all’età di 34 anni.

La notizia è stata infine annunciata anche dall’allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, che – come ripreso dal The Sun – in conferenza stampa ha rivelato: “Harry (Maguire, ndr) indossa la fascia da capitano e continuerà a indossarla, è un leader del gruppo. Sono stato colpito dalle sue capacità di leadership, quindi continuerà a indossare la fascia da braccio”.

