Thorsby: “Inter? Sapevamo sarebbe stato difficile, nel primo tempo abbiamo avuto troppa paura”

Poteva diventare una serataccia per l’Inter di Antonio Conte quella di ieri sera contro la Sampdoria. Un paradosso, a pensare alla prima ora espressa dai nerazzurri con un calcio che non ha lasciato diritto di replica alla formazione di Claudio Ranieri. Poi un lampo blucerchiato con una rete nata su una disattenzione della difesa nerazzurra su calcio da fermo che per poco non rischiava di mettere in discussione il risultato finale, che invece ha sancito il 2-1 e i tre punti in favore dell’Inter.

Autore della rete della Samp, ecco il commento di Morten Thorsby sui canali ufficiali del club: “Sono molto contento per il gol, anche se devo dire che ho avuto un po’ di fortuna. Ero nel posto giusto al momento giusto. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, ma nel primo avevamo troppa paura. Sapevamo che con l’Inter sarebbe stato difficile, perché è una buona squadra, ma siamo più forti di quello che abbiamo fatto vedere. La nostra è stata una buona reazione, però nelle prossime partite dovremo fare meglio. Più energia, meno paura”.

