Tifosi di nuovo allo stadio? Gravina: “Ci avviamo verso la normalità, ecco cosa manca!

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante Radio anch’io sport per parlare dei temi più caldi che tengono banco nel mondo del calcio, dopo il ritorno in campo e le due semifinali di Coppa Italia disputate nei giorni scorsi.

Ecco le sue parole: “Tifosi nello stadio? Oltre che 15 milioni hanno seguito le due semifinali di Coppa Italia, ci auguriamo che mercoledì per la finale ci sarà un seguito importante. Ci stiamo avviando alla normalità, questo è un messaggio importante e di speranza per tutto il paese. L’Italia vive per questi momenti, non può e non deve dimenticare ciò che abbiamo vissuto. Da questa esperienza drammatica, dobbiamo creare le condizioni per migliorare come persone e appassionati di sport. Stiamo ritornando a conquistare i nostri spazi, manca l’ultimo tassello per quanto ci riguarda. Se l’evoluzione positiva della curva ce lo consentirà, vedere i nostri tifosi negli stadi è uno degli ultimi tasselli per dare un senso concreto al ritorno alla normalità”.

Chi accederà agli stadi: “Io devo preoccuparmi di garantire la sicurezza e consentire l’ingresso, poi decideranno le società. Il mio auspicio è che ci sia un ritorno alla piena normalità, dobbiamo limitarci ora all’idea di iniziare a far entrare un po’ di tifosi nello stadio. Come avviene negli altri mondi, come quello del teatro”.

La Serie A si concluderà: “Nel giorno in cui la Francia ha annunciato la chiusura del suo campionato. Lì ho avuto paura, è diventato tutto più difficile. Grazie alla Uefa però siamo riusciti a venirne fuori”.

L’algoritmo: “Fa riferimento a una media ponderata. Immaginate di bloccare una classifica oggi, con squadre che hanno una partita in meno. L’algoritmo serve a mettere tutti nelle stesse condizioni. La percentuale di errore è del 0,19%. Noi vogliamo il risultato del campo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!