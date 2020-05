TikTok – L’Inter si conferma il club più seguito in Italia: crescita esponenziale del Milan

Se c’è un social che ha accompagnato le giornate di milioni e milioni di giovani durante il periodo di quarantena, è stato senz’altro TikTok. Piattaforma rivolta soprattutto alle nuove generazioni che ha trovato negli ultimi mesi la piena consacrazione, nonostante la concorrenza delle seguitissime dirette su Instagram. Applicato al mondo del calcio, possiamo vedere come l’Inter resta saldamente al comando nel panorama italiano come profilo più seguito: rispetto all’ultimo aggiornamento di febbraio in cui vantava 250mila follower, il club nerazzurro è schizzato a 330,8, con un +6% solo nel mese di maggio.

Ma attenzione alla crescita esponenziale del Milan, che solo nell’ultimo mese ha guadagnato il 21% di seguaci balzando al secondo posto tra le società italiane con 240mila. I rossoneri sono seguiti dal Napoli (182,5K), mentre fuori dal podio restano Roma (132,2K) e Fiorentina (95,6K). Sorprendentemente si registra l’assenza della Juventus nei primi posti, dovuto al fatto che il club bianconero ancora non ha un profilo ufficiale su TikTok.

