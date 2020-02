Tiribocchi: “Eriksen ha grande qualità: Conte lo sta tutelando ma deve costruirgli un centrocampo adatto”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio in occasione del programma Maracanà, l’ex centravanti – tra le altre – di Atalanta e Lecce Simone Tiribocchi ha analizzato il campionato dell’Inter di Antonio Conte. Un giudizio su Eriksen e sulla prova di Lautaro contro la Lazio nelle sue parole.

ERIKSEN – “Credo sia un grandissimo giocatore di grande qualità: per esprimerla bisogna saper giocare. L’Inter ora gioca di più sull’avversario piuttosto che proporre gioco. Secondo me ora Conte lo sta tutelando, ma diventerà un leader dei nerazzurri. Se non hai la palla ora fai fatica a collocarlo: dovrà costruirgli un centrocampo adatto”

LAUTARO – “Penso che la scelta di mettere un attaccante in verticale contro la Lazio non fosse relativa al limitare Leiva quanto all’allontanarsi rispetto ai tre difensori. Il problema però è che l’Inter, ogni volta in cui prendeva palla, non trovava Lautaro perché pressato da Leiva”

