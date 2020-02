Social – Tiziano Ferro, selfie con Zanetti: “Campioni dentro e fuori dal campo”

Una leggenda sul campo di gioco e un’altra leggenda con il microfono in mano. Tiziano Ferro in aereo ha incontrato il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, ed ha approfittato per spararsi un bel selfie con lo storico capitano nerazzurro, facendo impazzire i suoi fan di fede nerazzurra sui social. Questo il commento del cantante: “I campioni veri.Dentro e fuori il campo!”

C.I.A.O.

—

Los verdaderos campeones!Adentro y afuera del campo!@javierzanetti #javierzanetti pic.twitter.com/pajtqATy39 — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) February 16, 2020

