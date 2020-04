TMW – Alexis Sanchez è tornato a Milano: ora l’Inter è al completo

Ormai si sta definendo pian piano il ritorno in campo delle squadre di Serie A, che fanno il conto alla rovescia per tornare ad allenarsi nei centri sportivi. Le varie società hanno richiamato i calciatori dall’estero in vista del 4 maggio, che al loro ritorno dovranno affrontare il periodo di quarantena, come vuole la prassi.

L’Inter era stata tra le prime a far rientrare i propri tesserati lontani dall’Italia, che già da giorni stanno lavorando nelle proprie abitazioni sotto lo sguardo virtuale e attento di Conte e del suo staff. All’appello mancava solo Alexis Sanchez, ultimo dei nerazzurri a rientrare in Italia.

Proprio qualche ora fa è approdato a Milano l’attaccante cileno, partito direttamente da Santiago del Cile. Ora per lui ci sarà la terza quarantena consecutiva, che durerà due settimane. A questo punto la squadra è al completo e nell’attesa di riunirsi al campo di allenamento si allena con gli esercizi assegnati dall’allenatore pugliese. Sarà un finale di stagione estremamente importante per la squadra milanese e servirà il contributo di tutti i giocatori per arrivare più in alto possibile nelle tre competizioni in cui è coinvolta.

