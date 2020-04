TMW – Karagounis a cuore aperto: “Spero che l’Italia sconfigga il virus. L’Inter è da Scudetto”

Giorgos Karagounis, ex centrocampista nerazzurro dal 2003 al 2005, ha parlato dell’emergenza Coronavirus nella sua Grecia ed in Italia in un’intervista a TuttoMercatoWeb.com. Il vincitore di Euro 2004, inoltre, ha detto la sua sulla stagione nerazzurra, elogiando l’operato di Conte.

EMERGENZA CORONAVIRUS – In merito al virus che sta colpendo la popolazione globale, Karagounis si auspica che la situazione possa migliorare in fretta: “Vengo spesso in Italia e spero che presto che possa essere superato e sconfitto il virus. La situazione è difficile, in particolare nel vostro Paese è stata fin dall’inizio grave, però mi auguro che tutto il mondo possa superare questa fase e che si possa tornare alla vita normale”. In Grecia, come raccontato da Karagounis, hanno seguito l’esempio italiano: “In Grecia siamo fermi da quasi tre settimane. Io sto in famiglia e quando è possibile faccio qualche passeggiata per poi tornare a casa. Guardo qualche film e passo il tempo”.

RITORNO IN CAMPO – Riguardo ad una ripresa della stagione, il greco non lascia spazio ad interpretazioni: “Ora l’importante è che tutti abbiano la salute. Il resto viene dopo. I tifosi aspettano il campionato e la Champions ma ora preoccupiamoci della salute e che non ci sia più questo virus”.

L’INTER, TRA IERI ED OGGI – Infine, Karagounis ha parlato della società nerazzurra, ricordando il suo passato in Italia: “Ho sempre tanti amici a Milano e ricordo con piacere quei due anni in cui vincemmo una Coppa Italia: ho vissuto molti momenti speciali. E’ sempre bello tornare a Milano”. Inoltre, l’ex Panathinaikos ha elogiato l’operato di Conte e dell’Inter in questa stagione: “Mi è piaciuta, ha giocato quasi sempre buone partite e può ancora lottare per lo Scudetto. Per adesso ha fatto un bel campionato. Lautaro e Lukaku hanno dimostrato di avere una bella intesa, però tutta la squadra è andata bene e ha fatto un bel lavoro; in più deve giocare anche in Europa. Ma ora ripeto, ci sono cose più importanti da considerare e su cui concentrarsi”.

