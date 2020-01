TMW – L’Inter pensa al ritorno di Nainggolan in estate, stavolta definitivo

L’affetto dei tifosi interisti per Radja Nainggolan è stato dimostrato più volte durante la doppia sfida tra Inter e Cagliari in Coppa Italia prima, ed in campionato poi. Pur non avendo disputato la sua miglior stagione, il Ninja è rimasto nel cuore dei nerazzurri soprattutto per il gol contro l’Empoli che ha regalato la qualificazione in Champions League. C’è grande rimpianto per non aver visto il vero Nainggolan per problemi fisici.

Ora il belga è tornato a casa sua, quella Cagliari che lo ha lanciato nel calcio che conta. A giugno tornerà all’Inter essendo in prestito secco e – secondo Tuttomercatoweb.com – la dirigenza nerazzurra starebbe pensando al suo rientro definitivo. Antonio Conte ha sempre stimato il giocatore ed uno dalle sue caratteristiche alzerebbe non poco il livello. E’ comunque un’ipotesi, ma in Via della Liberazione si sta aprendo questa possibilità.



