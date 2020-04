Toldo e lo sfottò social all’Olanda: “Brucerà ancora?”

Che la spaccatura all’Eurogruppo sia tutta colpa di… Francesco Toldo? Ridiamoci su, in questo periodo così difficile. Scorrendo tra le stories di Instagram, dunque, capita di imbattersi nell’ultime immagine pubblicata dall’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana. Un meme, ripostato dal portierone, ironizza appunto sul mancato accordo nell’Unione Europea per gli aiuti economici (anche) all’Italia in questa fase di emergenza: “Quando chiedi all’Olanda perché è così restia ad aiutare economicamente l’Italia” recita la didascalia che accompagna la celebre foto dell’ennesimo rigore parato proprio da Toldo all’Olanda a Euro 2000. Toldo, dunque, ci ride su e commenta a sua volta: “Dopo 20 anni gli brucerà ancora? Indimenticabile”.

