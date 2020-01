Toldo: “Handanovic grande capitano, poteva diventarlo anche prima. Questa Inter adorabile, società magnifica”

Intervenuto per un evento benefico sui magici e imbiancati paesaggi della Val di Fiemme, Francesco Toldo è intervenuto pochi minuti fa in diretta ai microfoni di Sky Sport. L’ex portiere, nello specifico, ha parlato del nuovo volto di un’Inter, tornata finalmente a competere con la Juventus per lo scudetto. L’ex estremo difensore nerazzurro si è pure detto fiducioso in vista del calciomercato che sta vedendo il club interista assoluto protagonista in Italia.

Il suo commento: “Noi sportivi siamo sempre in prima linea per fare beneficenza. Nuova Inter? La vedo in prospettiva, è adorabile ed ha una società magnifica che sta investendo e vuole portare l’Inter a livello mondiale. Ci vuole programmazione che c’è, perché i dirigenti sono eccezionali. Il clima allo stadio è sempre fantastico, ci sono tutti gli ingredienti e poi gioiamo insieme. Scudetto? Se non è questo è l’altro, ma stiamo lì. Lo sport non è solo vincere, ma dà tante emozioni. A me piace tanto Handanovic, un collego serio e ottimo, anche a livello umano. E’ legato a questi colori, sono contento che sia capitano, poteva esserlo anche prima. Ha grandi attaccanti, c0è una grande base. E con i nuovi acquisti può andare lontano. Attaccanti longevi? Ai miei tempi anche il portiere ci arrivava. Quando gli attaccanti arrivano ai 35 anni si vede la differenza con i giovani. Ibra ha un forte carattere, è un grande campione che ha fatto una vita sana. Non vedo tanti 40enni ed è giusto che sia così. Personalmente perso che la fase agonistica vada dai 18 ai 36, dopo è uno sforzo. Meglio dire addio al calcio che essere cacciati. Ognuno fa quello che vuole”.

