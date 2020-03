Toldo: “Il rugby ha insegnato tanto, in questo momento non penso al calcio”

Una carriera a difendere le porte di Fiorentina ed Inter (con cui è diventato campione d’Europa) ed ora ha intrapreso una carriera sia dirigenziale che tecnica, diventando collaboratore di Luigi Di Biagio con l’Under 21.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Francesco Toldo ha fatto il punto sull’emergenza: “I più intelligenti in futuro avranno capito la lezione, altri forse riprenderanno la stessa vita di sempre. In questo momento il calcio è l’ultimo dei miei pensieri. Ammiro le decisioni coraggiose come quella del rugby che ha deciso di chiudere la stagione. Non ammiro quelle persone che non dicono per il timore di prendere delle decisioni. Le persone di responsabilità devono uscire allo scoperto. Il rugby ha insegnato che i valori sono altri. E io sono d’accordo con loro. Taglio stipendi? Lo farei, non so in che percentuale ma sicuramente lo farei”.



