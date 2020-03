Tommasi al veleno: “Campionato? Qualcuno pensa solo ai propri interessi. Il nostro è un problema secondario”

In attesa della riunione in Lega con i club prevista per la giornata di domani, Damiano Tommasi ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Dal tema sul taglio degli stipendi ai calciatori alla possibilità di chiudere anzitempo la stagione, il presidente dell’Aic è sembrato particolarmente cauto su ogni soluzione, ribadendo che quello che sta affrontando il mondo del calcio dev’essere posto in secondo piano rispetto ad altre situazioni molto più critiche in Italia. Ecco il suo intervento:

TAGLIO INGAGGI – “Credo che sia un segnale che non siamo allineati col paese. Si parla delle mensilità di marzo, di una ripresa che ancora non sappiamo quando sarà, di danni che non sono ancora stati calcolati. Inevitabile che sarà uno degli argomenti, ma sicuramente l’ultimo dei problemi. Non sono così ottimista che si riesca ad allinearsi ai problemi del paese”.

CAMPIONATO AD AGOSTO – “Se si potesse tornare ad agosto sarebbe una notizia positiva, il segnale che la situazione in Italia si sarebbe normalizzata. Giocare avanti con la stagione comporta interventi sui contratti dei calciatori, spostamento sulle competizioni e andare ad incidere sulla prossima stagione. Se si giocasse molto avanti nella stagione, bisognerebbe programmare anche altri campionati. Sicuramente sarebbe un sogno tornare a giocare questa estate”.

COME INTERVENIRE – “Una situazione come quella attuale è eccezionale, è difficile prevedere come fronteggiare in futuro altre emergenze di questo tipo. Lo sport piano piano si sta adeguando, qualcuno sta invece pensando al suo movimento, alla sua attività, senza pensare che tutti siamo collegati ad un fenomeno globale. E bisogna trovare soluzioni”.

RIPRESA ALLENAMENTI – “Quanto serve per tornare in forma? C’è bisogno di qualche settimana, ma ad oggi non si può muovere dal proprio comune. Spostarsi per una squadra diventerà una cosa progressiva, ma più lunga. E’ un lusso pensare a come programmare la ripresa, speriamo avvenga prima possibile”.

SCENARIO FUTURO – “Anno zero? Difficile, abbiamo pensato di stagione che si prolunga o di fermare quella attuale. Gli scenari possono cambiare, si possono trascinare competizioni nella prossima come può essere che si riparta a bocce ferme, chiudendo la stagione in corso in anticipo. Son tutte questioni che ancora non sono state risolto, questa discussione la porteremo avanti per qualche mese. Son tutti ipotesi plausibili, come dirigenti ci prepariamo a tutto. Ancora esistono persone e dirigenti che pensano a soluzioni solo per le proprie squadre”.

TAGLIO STIPENDI IN SPAGNA – “Siamo in contatto con i colleghi spagnoli, ma non abbiam parlato dell’argomento. Con Dal Pino dovremo parlarci, ma è un problema secondario. Abbiamo in Italia comparti produttivi in difficoltà, il calcio lo è meno rispetto ad altri a cui spettano mesi complicati. Il nostro è un tema da affrontare sottovoce”.

