Tommasi e la ripresa del campionato: “I positivi verranno isolati. Sui contratti in scadenza…”

Ha parlato ancora il presidente dell’AIC Damiano Tommasi sulla ripresa del campionato. Nell’intervista concessa a Fanpage.it il numero uno dell’Assocalciatori parla del protocollo medico per il ritorno in campo, i nuovi positivi e i contratti in scadenza:

IL COMITATO E IL PROTOCOLLO “Sappiamo che il comitato tecnico-scientifico trasmetterà una nota al ministro della salute e al ministro dello sport. Ma non abbiamo ulteriori elementi. Isolare i positivi? È uno degli aspetti da chiarire, anche perché è l’uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella che riguarda altri ambiti del paese”.

I NUOVI POSITIVI – “È stato fatto uno screening pre-allenamento, come giusto che sia in questo momento. I positivi verranno isolati. Sappiamo che non tutte le squadre hanno fatto già i test, per problemi logistici. Era da mettere in preventivo qualche caso di positività, vista la diffusione del virus soprattutto in alcune regioni d’Italia. Al di là dei nuovi casi positivi, è la prolungata positività di alcuni calciatori, andati oltre le tre settimane di positività, ad aumentare il livello di preoccupazione.

LEGITTIME PREOCCUPAZIONI – “Stiamo parlando di persone come le altre. Sono legittimi i timori e le preoccupazioni, specialmente nei riguardi dei famigliari. Sappiamo che è un sentimento condiviso a livello europeo, ci confrontiamo ogni settimana con gli altri sindacati dei calciatori. L’attenzione a questo tema è inevitabile e credo sia anche il motivo per cui non si sta giocando a calcio. C’è da capire quanto questi rischi siano calcolabili”.

CONTRATTI IN SCADENZA – “Non so se e quando verranno definite le date di fine stagione. Formalmente è stata fatta richiesta di spostarle in avanti e il Consiglio Federale avrebbe dovuto ratificarlo oggi, ma è stato rinviato. Il tema delicato sono i prestiti e i calciatori in scadenza che hanno già firmato un nuovo contratto con un’altra squadra. A livello internazionale c’è poi il discorso legato alle coppe europee, ad oggi programmate per agosto. Bisognerebbe intervenire sui contratti in scadenza al 30 giugno e su eventuali contratti già firmati a partire dal 1 luglio, per i quali saranno sospesi gli effetti da un punto di vista di tesseramento. Parecchie squadre stanno rinnovando i contratti in scadenza il 30 giugno proprio per aggirare questa problematica”.

