Tonelli: “Con l’Inter servirà una reazione: sappiamo che ogni sfida sarà una battaglia”

Intervistato dai canali ufficiali della Sampdoria, il difensore blucerchiato Lorenzo Tonelli ha analizzato il ko dei suoi a Marassi, contro la Fiorentina, provando a suonare la carica nello spogliatoio in vista della delicata sfida di San Siro contro l’Inter.

“Difficile rilasciare dei commenti dopo un ko casalingo così pesante come quello rimediato contro la Fiorentina – racconta Tonelli – ma dovremo rialzarci in fretta e ripartire. Gli episodi non sono stati favorevoli, è vero, ma abbiamo commesso tanti errori e dovremo farne tesoro per il futuro. Ci siamo ritrovati sotto di tre gol praticamente quasi senza subire gol. Inter? Sappiamo che ogni sfida sarà una battaglia, ma dobbiamo entrare ancora meglio in questa mentalità. Dobbiamo reagire e continuare a lavorare più uniti di prima, concedendo meno facilmente delle occasioni ai nostri avversari”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal difensore blucerchiato, a pochi giorni dal match di San Siro. Inter e Sampdoria cercheranno di rialzarsi dopo due sconfitte: punti pesanti in palio al Meazza.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!