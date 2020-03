Toni: “Icardi? Inferiore a Kane, non è ancora completo. Werner ha tanto da dimostrare”

Sulle pagine di Tuttosport Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, del Bayern Monaco e della Nazionale italiana, traccia il disegno relativo ai migliori attaccanti under 30, tra Kane e Werner passando soprattutto per Mauro Icardi.

BOMBER – “Il migliore tra gli attaccanti under 30? Dico Kane. Centravanti vero, prestante, che riempie l’area come pochi altri: è tecnico, bravo a giocare con la squadra e soprattutto letale negli ultimi metri. Segna tantissimo, e avendo 26 anni possiede ancora margini di crescita”

ICARDI – “Sullo stesso livello di Kane? No, un po’ più sotto. Se Kane vale 9 come valore assoluto, Icardi è da 8. L’attaccante del PSG è coetaneo dell’inglese e come lui è un grande finalizzatore, però adesso è meno completo, deve migliorare nel gioco con la squadra. Detto questo, sicuramente l’esperienza di condividere l’attacco con campioni come Neymar e Mbappé ha migliorato Icardi”

ALTRI CANNONIERI – “Gabriel Jesus è a 8,5, Haaland da 7,5, Werner da 7. E’ vero che quest’ultimo è un nazionale tedesco ed è la rivelazione del Lipsia approdato ai quarti di Champions League, però deve ancora dimostrare molto rispetto a un Kane oppure a un Icardi. Haaland è un 2000 fortissimo, ha avuto un impatto supera anche in Europa e al Borussia Dortmund sta continuando a realizzare un sacco di reti come al Salisburgo. Ma in un giovane non è tanto importante sapere quanto sia bravo ora, quanto piuttosto i progressi che farà o meno nei prossimi tre anni. Se crescerà di questo passo saremo di fronte a un gran centravanti”

