Toni: “Sono stato vicinissimo all’Inter, ma Della Valle mi chiese di restare”

Luca Toni, attaccante che ha lasciato un segno importante nella storia del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di Chiamarsi Bomber della propria carriera, raccontando anche analisi e retroscena che non erano di dominio pubblico. L’ex attaccante della nazionale ha anche parlato di Inter, che fu ad un passo dall’acquistarlo nel 2006: “Nell’anno di Calciopoli sono stato davvero vicino all’Inter. La Fiorentina però era in una situazione delicata, partiva con 15 punti di penalizzazione. Della Valle mi chiese uno sforzo e di rimanere per il bene della squadra, così rimasi, chiedendo però la cessione nella stagione successiva. L’anno dopo mi voleva il Milan, ma quando mi ritrovai Beckenbauer e Hitzfeld sotto casa decisi di andare al Bayern Monaco“.

Toni ha poi proseguito: “Alla Roma sono rimasto per poco, ma ho dei bei ricordi. Nel 2010 sfiorammo lo scudetto, lo buttammo via contro la Sampdoria, 45 minuti maledetti. Perdere quel campionato così contro l‘Inter rimane il più grande rimpianto della mia carriera. Fu comunque una stagione pazzesca, a gennaio eravamo sesti e sfiorammo la vittoria finale. Non oso immaginare il delirio in città se fossimo riusciti nell’impresa contro quell’Inter straordinaria”.



