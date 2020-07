Toni sulla corsa scudetto: “Se l’Inter vince a Roma la Juve inizierà ad avere veramente paura”

Luca Toni, grande goleador di Fiorentina, Roma e Juventus, vicinissimo anche nel 2006 a vestire la maglia nerazzurra, ha parlato di questo finale di campionato al cardiopalma ai microfoni di Novantesimo Minuto su Rai Due.

Toni ha dichiarato: “La partita di stasera, unita a Juve-Lazio, sarà lo spartiacque definitivo per lo scudetto. I bianconeri anche in questo campionato non hanno mai avuto una vera rivale che gli mettesse veramente tanta pressione, perché Inter e Lazio continuavano a inciampare sul più bello. Il fatto che nonostante i due punti in tre partite dei bianconeri il terreno guadagnato sia stato poco la dice lunga anche sulla condizione delle inseguitrici”.

L’ex calciatore ha poi concluso: “Se l’Inter dovesse vincere questa sera all’Olimpico metterebbe per la prima volta una enorme pressione su questa Juventus in difficoltà. Sono anzi convinto che i bianconeri inizierebbero ad avere veramente tanta paura. Se invece i nerazzurri non dovessero trovare i 3 punti, allora la squadra di Sarri potrebbe tirare il fiato e restare tranquilla, anche in caso di mancata vittoria contro i biancocelesti”.

