Coppa Italia, la top 11 delle semifinali: Eriksen l’unico nerazzurro

Dopo l’emergenza Coronavirus, si è ritornati in campo e nelle giornata di venerdì e sabato 12 e 13 giugno si sono giocate le semifinali di ritorno della Coppa Italia che hanno decretato come finaliste la Juventus di Sarri e il Napoli di Gattuso a discapito di Milan e Inter. WhoScored ha stilato la top 11 delle gare che si sono giocate in questi giorni.

Dell’Inter, solo Christian Eriksen, centrocampista e autore del gol che avevano dato speranze all’Inter, appare in questa top 11 edizione Coppa Italia. Vediamo nel dettaglio da chi è composta questa formazione:

Donnarumma; Di Lorenzo, Maksimovic, Kjaer, Alex Sandro; Ruiz, Bentancur, Eriksen; Dybala; Calhanoglu; Mertens.

