Top 11 espulsioni, ben 4 ex Inter tra i calciatori più cattivi degli ultimi trent’anni

Tanta Serie A ma anche tanti ex protagonisti in nerazzurro tra i Bad Boys del nostro calcio. La redazione di Transfermarkt ha infatti scelto di tracciare la top 11 dei calciatori con più espulsioni accumulate negli ultimi trent’anni di carriera, evidenziando così una discreta colonia interista tra i protagonisti.

Con Lehmann in porta, nella difesa dei calciatori con più espulsioni spunta il nome di Marco Materazzi. Ben 15 i cartellini rossi sventolati all’ex difensore dell’Inter, schierato al fianco di Evra, Pepe e Sergio Ramos, i più cattivi d’Europa. A centrocampo, con De Rossi a quota 15 espulsioni e Zidane con 14 c’è spazio anche per la meteora interista Edgar Davids. 25 i cartellini rossi accumulati in carriera, il numero più alto tra i centrocampisti schierati alle spalle di Totti, trequartista con 16 espulsioni. Tanta Inter invece in attacco: 13 rossi a testa per Ibrahimovic e Balotelli, protagonisti e compagni in nerazzurro, con un carattere decisamente particolare.

Poker di ex Inter nella top 11 delle espulsioni, macchiata in maniera decisiva dalla massima serie italiana: 8 calciatori su 11 infatti hanno giocato in Serie A, ad esclusione dei soli Sergio Ramos, Pepe e Lehmann.