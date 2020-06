Top 11 per rendimento prima dello stop della Serie A: De Vrij perno della difesa

Questa è stata la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter e sono tante le novità portate dal tecnico. Dal punto di vista tattico, un aspetto cruciale è sicuramente il passaggio alla difesa a tre, un assetto che l’allenatore ha sempre ritenuto affidabile. Tra i pilastri che fanno parte di questa difesa c’è Stefan De Vrij, uno tra i più in forma in questo anno calcistico particolare e a dirlo sono i numeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è stata stilata la top 11 secondo i dati Opta e l’olandese è un perno della formazione, grazie alle sue prestazioni con la maglia dell’Inter.

Si tratta di una formazione ideale di Serie A, formata dagli undici migliori in campo prima dello stop forzato dal Coronavirus, elaborata secondo particolari dati matematici. Il difensore classe ’92 vanta numeri molto importanti: ha accumulato, infatti, più di 1400 palloni giocati, che conferma le sue grandi doti da regista. Ma non finisce qua, perché De Vrij ha all’attivo 80 respinte, a dimostrazione del fatto che le sue qualità da difensore sono di alto livello. In questo campionato l’ex Lazio ha siglato 23 presenze e 2 gol, guadagnando quel posto nella top 11 di cui i nerazzurri vanno fieri e che si tengono stretti con un contratto che scade nel 2023.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!