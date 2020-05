Top 20 FIFA – Lautaro sul podio. Presenti altri due interisti e Nainggolan

Il mondo del calcio virtuale – soprattutto da quando quello giocato si è fermato a causa dell’emergenza Covid-19 – è in costante crescita. La creazione anche da parti di top club europei come l’Inter di squadre per console ne è la piena dimostrazione. Nella giornata di ieri però EA Sports è stato protagonista per la Top 20 della Serie A.

E’ stata stilata infatti la classifica dei migliori giocatori del nostro campionato per valore sul videogioco FIFA ’20, con ben tre giocatori nerazzurri presenti: il primo è Lautaro Martinez al terzo posto con un valore totale di 96, a dimostrazione della grande stagione che sta disputando il Toro. Poco più giù troviamo Stefan De Vrij con 95 al 7° posto, mentre Samir Handanovic (94) chiude la Top 10.

Il prestito al Cagliari ha fatto sì che vivesse una seconda giovinezza: anche Radja Nainggolan è presente in questa speciale classifica occupando il 14° posto con un valore totale su FIFA ’20 di 93.



