I Top&Flop di Inter-Milan: Brozo e Lukaku come all’andata, ma de Vrij ruba la scena. Padelli non è all’altezza

Tutto è bene quel che finisce bene, ma dopo quel primo tempo (non) giocato davvero in pochi avrebbero immaginato in una rimonta del genere da parte dell’Inter. E invece, dopo appena 8 minuti dalla ripresa del secondo tempo, la squadra di Antonio Conte aveva già trovato le due reti del pareggio, prima di andare addirittura in vantaggio con de Vrij, soffrire nuovamente su un palo colpito da Ibrahimovic, e chiudere i conti allo scadere col solito Lukaku. Andiamo a vedere dunque i migliori e peggiori della sfida di ieri sera.

