I Top&Flop di Inter-Napoli: Biraghi rientra male, Sensi non è lo stesso. D’Ambrosio ed Eriksen ci provano in corsa

Passo indietro per l’Inter di Antonio Conte in Coppa Italia dopo la vittoria in campionato nel derby con il Milan. La sconfitta con il Napoli arriva infatti al termine di una partita giocata non bene dalla formazione nerazzurra, che d’altro canto non aveva comunque subito il gioco avversario. Un risultato che evidenzia una gestione ancora immatura di alcuni momenti della gara e delle energie di alcuni calciatori.



