I Top&Flop di Spal-Inter: finalmente tutti promossi! Ma Sanchez e Candreva guidano la goleada

In una delle poche occasioni della stagione, non ci sono prestazioni insufficienti in casa Inter. Ieri sera, nel match stravinto per 0-4 contro la Spal, tutti gli uomini gettati in campo da Antonio Conte sia dal primo minuto che a partita in corso, hanno meritato voti e valutazioni più che positivi. Per questo motivo, nel consueto appuntamento con Top&Flop di questa mattina, non ci saranno Flop, bensì solamente 4 Top.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<