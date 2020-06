TS – Il Torino cerca un difensore centrale: segnali d’addio per Armando Izzo?

Addio al Torino all’orizzonte per Armando Izzo? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la società granata starebbe vagliando diversi profili per un posto da titolare in mezzo alla difesa, per cautelarsi in vista degli addii di Nicolas N’Koulou ed Armando Izzo. L’ex Genoa lascerà il Toro dopo due stagioni?

Accostato ai nerazzurri nel recente passato, il classe ’92 sarebbe un innesto valido per la difesa a 3 di Antonio Conte. A 28 anni, potrebbe non richiedere una titolarità costante, bensì dimostrarsi un’alternativa di lusso in caso di turnover; il Torino, per sostituirlo, valuta le ipotesi Chancellor e Vojvoda, rispettivamente di proprietà del Brescia e dello Standard Liegi.

