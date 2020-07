Torino, Zaza ammonito col Brescia: era diffidato, lunedì salterà la gara con l’Inter

Sarà almeno parzialmente spuntato, il Torino, nella partita di lunedì prossimo contro l’Inter: un fatto, questo, che riveste ulteriore importanza in un momento in cui avere il maggior numero possibile di ricambi può fare la differenza tra la vita e la morte. Ma con il cartellino giallo ricevuto ieri al 76esimo minuto della gara che ha contrapposto i granata al Brescia, Simone Zaza, già diffidato, sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato.

Lunedì prossimo, alle 21.45, la squadra di Moreno Longo se la vedrà in casa con l’Inter di Antonio Conte: e, dunque, per quell’impegno, il tecnico granata sarà costretto a fare a meno del calciatore lucano, che sarà quindi nuovamente disponibile per il match del prossimo 16 luglio contro il Genoa. Nella partita di ieri, tra l’altro, dopo il cartellino giallo che gli è costato la squalifica contro l’Inter, Zaza è andato anche in gol, segnando il definitivo 3-1 per il Toro all’86esimo minuto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!