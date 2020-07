Torna il tandem Lautaro-Sanchez. Doppia missione: riprendersi l’Inter e convincere Conte

Questa sera contro il Torino toccherà al tandem Lautaro Martinez-Sanchez. I due dovranno cercare di non far rimpiangere l’assenza di Lukaku, lasciato fuori da Conte per precauzione dopo gli acciacchi rimediati sul campo del Verona.

Come riportato da Tuttosport è una grande occasione per il Toro e per il Niño Maravilla, chiamati a mettersi in mostra. Nelle gare disputate insieme in campionato è stato Sanchez a usufruirne siglando due gol mentre Lautaro ha trovato la via della rete solo in Champions League contro il Barcellona.

La partita contro il Torino arriva in un momento particolare delle loro due carriere: da una parte il numero 10 è chiamata ad interrompere un digiuno che ormai dura da troppe partite, il cileno per dimostrare che può ancora dare tanto alla causa nerazzurra.

