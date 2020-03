Tornei, quiz, sondaggi, dirette: Passioneinter.com con la community interista a 360 gradi

In questi giorni di emergenza e di quarantena, con il calcio fermo e le notizie di campo e di mercato che passano in secondo piano, la redazione di Passioneinter.com ha deciso di non fermarsi e anzi, spingere ancora di più sulla linea intrapresa ormai da tempo che ci vede coinvolti in attività che valorizzino la community di tifosi interisti che da anni ci seguono su tutte le piattaforme.

Ribadendo l’importanza di restare a casa in queste settimane, accanto alle news e agli aggiornamenti costanti sul mondo Inter e sul mondo del calcio che non mancheranno, abbiamo avviato una serie di iniziative interattive che sottolineano la centralità del tifoso nel nostro progetto. Tutti i giorni sui nostri canali social e sul sito potrete trovare quindi quiz, sondaggi, dirette con lo staff e molto altro ancora. Cercheremo di interagire il più possibile con voi per ringraziarvi del vostro affetto di questi anni e superare insieme questo momento difficile. Anche per questo motivo stanno per partire due tornei GRATIS online su PS4, uno su FIFA 20 e l’altro su PES 2020 (QUI TUTTI I DETTAGLI) ai quali hanno già aderito molti dei nostri amici interisti che ci seguono sui vari canali.

Per cui: restate a casa e restate collegati, seguendo Passioneinter.com su tutti i canali social:

