Torres (pres. Getafe): “Incomprensibile per noi venire in Italia, lo pensa anche l’Inter! Non andrò dove non voglio andare”

E’ assolutamente irremovibile Angel Torres, il presidente del Getafe. Il club, che domani dovrebbe affrontare l’Inter in Europa League, ha deciso di non partire per Milano a causa del diffondersi del Covid-19. Intervenuto anche ai microfoni di Tve, il numero uno del club ha detto di aver parlato con l’Inter e che anche i nerazzurri riconoscono quanto sia incomprensibile il fatto che gli spagnoli debbano andare in Italia.

“Mi è stato detto di chiedere un permesso speciale al Ministero dello Sviluppo spagnolo ma non è mia intenzione. Non andrò in un posto dove non voglio andare, non ci possono garantire la sicurezza. C’è un decreto, hanno sospeso il campionato lì e noi non andremo nel fuoco. La prima cosa è la salute. La Uefa attende notizie, alle 17 la nostra decisione sarà definitiva. Poi decidano loro: io mi prendo la responsabilità di quello che faccio e credo di fare la cosa giusta”, le parole di Torres.

