Tottenham-Liverpool, l’obiettivo nerazzurro Eriksen sostituito fra i fischi dei suoi

Esce fra i fischi Christian Eriksen, sostituito da José Mourinho al minuto numero sessantanove della partita fra il suo Tottenham contro la capolista Liverpool. Nella giornata di oggi si è parlato dell’accordo raggiunto dal giocatore danese con l’Inter, ma resta da trovare l’intesa con gli Spurs. I tifosi non hanno gradito la prestazione del giocatore, ed anche su Twitter ne hanno pesantemente criticato la prestazioni (leggi qui i commenti).

La sostituzione, avvenuta con la sua squadra sotto per una rete a zero, potrebbe essere un altro passo verso l’addio del giocatore, che in ogni caso lascerà il Tottenham a giugno a parametro zero. Da capire se l’Inter riuscirà a bruciare la concorrenza, strappando sin d’ora l’accordo con gli Spurs.

La partita è stata vinta da un Liverpool che sta continuando la sua marcia trionfale in campionato, dove ha collezionando 20 vittorie ed un pareggio in 21 gare. A decidere l’incontro è stato Roberto Firmino nel primo tempo.

