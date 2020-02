Tottenham, Mourinho invoca Crouch per ovviare agli infortuni ed il giocatore risponde: “Sono pronto”

Ai giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia del match di Champions League del suo Tottenham, José Mourinho aveva lanciato il nome di Peter Crouch, scherzando, tra i possibili acquisti di febbraio per sopperire agli infortuni che hanno tartassato gli Spurs. Una battuta accolta con simpatia dai giornalisti presenti in sala che ha generato però anche la curiosità dello stesso ex attaccante, pronto al rientro per lo Special One.

“Sono pronto Josè #thereturn” ha scritto Crouch sul suo profilo Twitter, scegliendo così di mettersi scherzosamente a disposizione del tecnico portoghese per aiutare il suo Tottenham. Dopo il brutto infortunio rimediato da Harry Kane e la cessione del secondo giocatore più importante degli Spurs all’Inter, ovvero Eriksen, Mourinho sarà costretto a fare a meno anche di Son, infortunato e costretto anch’egli ad un lungo stop. Peter Crouch, nonostante il ritiro dal calcio giocato ufficializzato nel 2018 però ha scelto di candidarsi, rispondendo con questo tweet alle parole dello Special One.

