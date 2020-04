Totti: “A San Siro davo sempre qualcosa in più, il cucchiaio contro l’Inter tra i gol più belli. Su Spalletti dico che…”

Intervenuto in videochiamata sugli schermi di Sky Sport, Francesco Totti ha raccontato alcuni aneddoti legati anche all’Inter e al suo rapporto passato con Luciano Spalletti. Ecco le sue parole: “San Siro è la Scala del Calcio, bastano queste parole per descriverlo. Dopo l’Olimpico, è lo stadio più significativo, quello che mi ha dato più emozioni. Ho fatto tantissimi gol contro Inter e Milan, oltre a prestazioni di altissimo livello. Il cucchiaio contro l’Inter? Forse il più bello della mia carriera. In quella platea erano abituati agli extraterrestri, ne ho sfidati molti quindi davo sempre qualcosa in più”.

Su Spalletti: “Come è finita tra noi? Se leggi il mio libro lo scopri. Il primo Spalletti era top perché è stato un secondo padre per me. Il secondo Spalletti ha avuto qualche idea diversa, non dico che mi ha messo i bastoni tra le ruote ma tante cose non sono andate come avrei voluto. Ho sempre tenuto la testa alta, facendo del mio meglio, anche se ero in difficoltà”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!