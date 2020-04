Totti, parole al miele su Ronaldo: “Il Fenomeno è il calciatore più forte di tutti. È imbarazzante”

Altro giro, altra diretta. Instagram sta diventando terreno fertile per i protagonisti del calcio italiano e non, un modo per poter continuare a parlare di pallone anche in modo divertente. Il protagonista è ancora lui: Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, provocato da Giorgio Panariello, si è lasciato andare a qualche battuta oltre che a qualche aneddoto.

“Chiudi gli occhi e immagina di stare in quarantena con Spalletti“ chiede Panariello, “No no, li riapro subito, sto tanto bene così” risponde “Er Pupone“. Poi la sua riguardo un campionissimo e altri giocatori: “Per me il numero uno in assoluto, il calcio, è Maradona. È il calcio in tutto e per tutto. Il calciatore più forte in assoluto è Ronaldo il Fenomeno. Imbarazzante. Poi parliamo di Messi e Cristiano Ronaldo che, però, sono scontati. Il nuovo Totti? Ora non c’è”.

