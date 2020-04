Totti ricorda il calcio a Balotelli: “Ero permaloso, mi si è annebbiata la vista. Ma ho chiesto scusa”

Tuttomercatoweb riporta le parole rilasciate da Francesco Totti in una diretta Instagram, in cui ha ricordato il famoso calcio a Mario Balotelli durante la finale di Coppa Italia fra Roma ed Inter del 2010: “È stata un accumulo di rotture, era strafottente. Faceva le battute, io poi sono permaloso e quando accumulo c’è un momento che sbotto. Purtroppo è successo, non dovrebbe ma ti si annebbia la vista. Da fuori è più facile gestire la testa e la rabbia”.

Totti continua: “Quella partita il mister non mi ha fatto giocare, perdevamo e sono entrato: c’è stato il momento che mi è capitato una volta e ci ho pensato, alla seconda non ci ho visto più e sono andato. Era un pensiero di altri giocatori: sbagliando ho fatto un gesto che non avrei mai voluto fare, mi dispiace e gli ho chiesto scusa”.