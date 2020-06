Tour de force Inter: tre giorni di riposo dalla ripresa e niente sosta fino al 2 agosto

Dall’8 maggio, giorno di ripresa degli allenamenti, i giocatori dell’Inter hanno avuto solamente tre giorni di riposo. Il comandante Conte ha voluto rimettere in carreggiata la squadra, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Dopo due mesi di lontananza dai campi, i giocatori hanno vissuto il mese di maggio come un qualsiasi luglio di preparazione atletica.

Domenica sarà l’ultimo stop disponibile per i giocatori in vista della ripresa definitiva, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Napoli–Inter è segnata, finalmente, con data certa al 13 giugno. Da venerdì prossimo quindi, al 2 agosto, le date di campionato obbligheranno i nerazzurri a giocare ogni 3/4 giorni. Altri riposi sarà difficile vederne dunque. Il tutto dipenderà ovviamente dalla tenuta dei giocatori e dalla loro resa a livello fisico.

