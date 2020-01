Tra Llorente e l’Inter c’è Gattuso: il tecnico riflette sul futuro dell’attaccante

Ancora tutto da scrivere il futuro di Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo resta in uscita dal Napoli, con l’Inter ormai pronta all’assalto per garantire a Romelu Lukaku un sostituto di spessore che possa farlo rifiatare. Secondo quanto riportato da TMW, a complicare i piani per l’approdo dell’ex Tottenham in nerazzurro potrebbe essere Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei.

Secondo il portale online, l’allenatore del Napoli non sarebbe convinto di poter fare a meno dello spagnolo. Il motivo è relativo alle caratteristiche tecniche del giocatore, considerate fondamentali per gli azzurri visto anche il parco attaccanti a disposizione dell’allenatore. Rischia dunque di complicarsi la pista Inter per Llorente, con i nerazzurri che hanno già bloccato Olivier Giroud del Chelsea ma per il quale non possono ancora sferrare l’assalto decisivo, vista la mancata partenza di Politano. Attacco al centro del ciclone quello della Beneamata, con diversi finali alternativi con cui dover fare i conti.

