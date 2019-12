Tra panchina e mercato: da Ranocchia a Politano, quale futuro per le riserve nerazzurre?

L’Inter di Antonio Conte chiude il 2019 in testa alla classifica, assieme alla Juventus, a quota 42 punti. Un risultato tanto incredibile – quanto impronosticabile – frutto del duro lavoro di tutti i giocatori e soprattutto del mister che è riuscito a tirare fuori il meglio da ognuno di loro nei momenti di emergenza. Ma se da una parte ci sono i giocatori simbolo della squadra, elogiati da stampa e critica partita dopo partita, dall’altra ci sono anche quei giocatori che finora non hanno trovato molto spazio nelle 23 gare giocate finora in stagione. Da Andrea Ranocchia a Federico Dimarco passando per Matteo Politano, diamo un’occhiata alle situazioni dei meno utilizzati da Antonio Conte, anche in vista del mercato di gennaio.

