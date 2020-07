Tra presente e futuro: l’esplosione definitiva di Lautaro Martinez. Tutti i numeri

Era a secco dal recupero contro la Sampdoria dello scorso 21 giugno. Cinque partite senza segnare nonostante alcune buonissime prestazioni: Lautaro Martinez lunedì sera contro il Torino si è finalmente sbloccato dopo aver servito l’assist per l’1-1 di Ashley Young. La stagione del Toro è sicuramente positiva ed i numeri – analizzati da La Gazzetta dello Sport – sono quelli di un attaccante importante.

Da quando veste la maglia dell’Inter l’argentino ha totalizzato 27 reti in 74 presenze ma dall’arrivo di Antonio Conte la media realizzativa si è decisamente alzata: 13 i gol in Serie A (10 di destro e 3 di testa), addirittura 5 in Champions League (tra tutti quello del Camp Nou). Nelle ultime due stagione Lautaro per tre volte in un match ha sia segnato che fornito un assist decisivo, è il migliore della sua rosa. Numeri che ci fanno rendere conto della completezza dell’attaccante, così come i dribbling (1,21 a partita) e già le 5 competizioni giocate, due in Argentina e tre in Italia.

Tra presente e futuro, il Toro ha attirato su di sé gli occhi del Barcellona, l’Inter per il momento si coccola il suo attaccante.

