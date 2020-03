Tragedia a Malaga: allenatore 21enne muore per coronavirus

E’ Francisco García la vittima più giovane colpita in Spagna dal coronavirus. Una tragedia che tocca profondamente il mondo del calcio spagnolo e non solo, visto che stiamo parlando di un allenatore a tutti gli effetti. Francisco guidava infatti una delle squadre del settore giovanile dell’Atletico Portada Alta, club di Malaga. Il corpo del 21enne, già impegnato nella difficile battaglia contro la leucemia, non è riuscito a sopportare il virus contratto negli ultimi giorni.

Questo il messaggio commovente diffuso dall’Atletico Portada Alta nella giornata di ieri, dopo aver appreso la notizia: “Dall’Atletico Portada Alta vogliamo manifestare il nostro cordoglio alla famiglia e agli amici dell’allenatore Francisco García che ci ha lasciato, per profonda disgrazia. Ora cosa faremo senza di te, Francis? Sempre eri al nostro fianco dove era necessario, aiutandoci. Come faremo a correre senza di te in campionato? Non sappiamo come, pero ti assicuro che lo faremo per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, fenomeno”.